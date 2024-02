Preguntan a Itziar Ituño qué le gustaría decir a quienes la han criticado y deja una frase lapidaria

La actriz Itziar Ituño ha dejado una frase lapidaria cuando le han preguntado qué les diría a todos aquellos que le han criticado por participar en una marcha a favor de los derechos de los presas de ETA.

En una entrevista Kazeta, la actriz admite que no ha tenido muchas ganas de contestar, "porque no sirve de nada".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"¿Qué le dirás a una persona que te insulta? Insultar o ignorar. '¡Esto se acabará, que se vayan al carajo y listo!', esa fue mi primera actitud. Es cierto que después recibí amenazas. No sé qué se puede hacer al respecto legalmente, pero creo que es grave. Sé cómo funciona, ahora está muy de moda crear cuentas falsas y operar bajo una identidad falsa, la mayoría eran así, así que creo que será muy difícil presentar cargos contra los responsables. Me gustaría", asegura.

"Ahora que está tranquilo miraré el panorama a ver qué se puede hacer", continúa antes de sentenciar: "Es sorprendente que el siglo XXI existan tales cazas de brujas como en el siglo XX"

"Siempre me sorprende, sé lo que hay, no nací ayer, estudié sociología en su momento y me gusta estudiar hacia dónde va la sociedad, pero me sorprende. Resulta que a veces hemos retrocedido en lugar de avanzar. Esta cancelación cultural en una pseudodemocracia. Todavía queda mucho por hacer", lamenta.

Además, dice que "sospecha" que todo esto afectará a su carrera: "Trabajo desde 2017 y he tenido oportunidades muy buenas, tal vez he perdido otras grandes oportunidades, pero eso no lo sé".