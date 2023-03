Medio millón de personas ya han visto la broma que le han hecho a esta mujer

Los jóvenes creadores de contenido @abelbsf y @fblaket, que están detrás de la cuenta de Tik Tok @Broostv que tiene más de 3,6 millones de seguidores, están arrasando en las últimas horas con la broma que le han gastado a una mujer.

Uno de ellos había quedado para comprarle por 5 euros un espejo de maquillaje que tenía puesto a la venta. Mientras estaban cerrando la compra, se acerca el otro joven y le comenta que había quedado con él para comprar un espejo.

"Había quedado para comprar un espejo. ¿Habíamos acordado que 70 euros, no?", le dice este nuevo comprador, mientras el primero asiente ante la mirada perpleja de la mujer que acababa de vender el espejo.

La mujer, que no da crédito, le pregunta si lo va a vender ahora por 70 euros: "No me fastidies, ¿de verdad me lo dices? Estoy flipando, no sabía su valor".

"De esta marca hay pocos. Sacaron 10 unidades o así y mi novia me lo ha pedido desde hace tiempo", le dice.

El vídeo, publicado en el perfil de @broostv, lleva en menos de un día medio millón de visualizaciones. Este fragmento pertenece a un vídeo completo en el que los dos se dedican a gastar esta misma broma a diferentes personas.