Nacho Cano dice que no es "comunista ni de izquierdas" y Antón Losada tiene algo que decirle

Nacho Cano ha comparecido ante los medios de comunicación después de haber sido detenido por supuestas irregularidades en la contratación de personal en el musical Malinche.

El productor ha sido detenido este martes en Madrid por la policía después de haber sido denunciado en varios ocasiones como presunto responsable de un delito contra los derechos de la población inmigrante y contra los derechos de los trabajadores.

Sobre los motivos de su detención, el cantante de Mecano ha dicho que todo es una cortina de humo ya que hay que desviar la atención "a otro sitio que no sea la imputación de la mujer del presidente del Gobierno".

"Como Nacho Cano es amigo de Ayuso o Nacho Cano opina como Ayuso o Nacho Cano es simplemente el único artista que se atreve a no decir soy comunista y de izquierdas porque no lo soy ni lo voy a ser nunca porque no soy idiota", ha dicho de sí mismo Nacho Cano.

Sobre esta frase concreta ha espetado el analista político Antón Losada una breve pero demoledora sentencia: "Dice Nacho Cano que no es comunista ni de izquierdas porque no es idiota. Lo primero es verdad".