Unos señores españoles se piden un café en Estados Unidos y flipan con lo que les traen

La usuaria de TikTok @_anagildersleeve, una española que vive en Estados Unidos, ha subido un vídeo en el que muestra la reacción de sus padres cuando les lleva a tomar un café a un establecimiento de aquel país.

En las imágenes se ve cómo el hombre echa el café en una taza y, en cuanto ve salir el líquido, apunta: "Esto es aguachirri". La mujer mira lo que tiene en la mano y explica: "El café se transparenta. Ves el fondo de la taza, el fondo blanquito".

"Es un agua con color", añade antes de apuntar: "No me extraña que estén todo el día bebiendo café, si esto no es. Es un agua". El hombre lo prueba y sentencia: "Muy suave".

Tras esa experiencia, la pareja alucina luego por la ingente cantidad de comida que les sirven. Primero, una tortita XL. "Esto es enorme. Oye, que nos ponga un tupper. Esto es una locura", aseguran.

"Los platos a tope de comida. Yo no lo entiendo a estas horas", dice la señora antes de que su pareja se extrañe porque, al pagar, los camareros se lleven la tarjeta: "Pueden clonarla, ¿no?".

Entre los comentarios que ha generado el vídeo, un usuario señala: "En Italia nosotros llamamos al café americano 'acqua sporca' que traducido significa 'agua sucia". "Nunca unas personas me representaron tanto", dicen en otro comentario.