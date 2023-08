Pablo Cabezali, de 'Cenando con Pablo', denuncia lo que le ha pasado mientras comía en Valencia

El popular creador de contenido especializado en restauración Pablo Cabezali, conocido en redes sociales como Cenando con Pablo, habría sufrido el robo de una maleta durante su estancia en Valencia.

Este tiktkoer, que tiene más de medio millón de seguidores en TikTok y YouTube, habría denunciado en sus stories de Instagram que le habrían robado la maleta mientras estaba grabando en un restaurante de la capital valenciana.

Según recoge el diario Las Provincias, Cabezali habría dejado la maleta en el interior de su vehículo, en la zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Al volver de comer en el local se encontró con la ventanilla rota en los asientos de atrás y ya sin la maleta en ellos.

"¡Qué alegría venir de comer y encontrarse este panorama! Resulta que algún gracioso ha debido de pasar por aquí al lado, ha debido de ir mirando los coches y ha visto que en el mío, como no caben las maletas en el maletero porque somos dos, se ha llevado una de ellas afortunadamente solo con ropa", ha afirmado, tal y como indica el mismo medio.

"El gracioso, por no decir hijo de puta, coge y rompe la ventanilla y se va con la maleta. Sé que no va a aparecer la maleta porque no hay cámaras, pero de verdad, cuánto tenemos que mejorar como sociedad", ha añadido.

Cabezali, además, ha sentenciado que le va a obligar a hacer el viaje sin ventanilla y que va a tener que aspirar todo el coche para poder subir a los perros. "Me has jodido el día", ha rematado.