Pablo Motos nombra a Sebastián Yatra, Aitana reacciona así y en Twitter da mucho que hablar

Aitana Ocaña ha acudido a divertirse a El Hormiguero. La cantante ha ido al programa de Pablo Motos en Antena 3 a presentar su nuevo single Los Ángeles, que sale en la madrugada del miércoles al jueves.

En un momento de la entrevista, el presentador le ha preguntado, a raíz del videoclip de su tema, por cómo es salir de fiesta cuando alguien es tan famoso como ella. "Yo hago todo. Absolutamente todo lo normal, sí. Es depende de los días. A mí me gusta mucho ir por el centro tranquilamente", ha empezado diciendo.

Ha comentado la cantante de OT 2017 que a veces lleva mascarilla "para disimular un poco" que por lo general le gusta tratar con sus fans: "Cuando te encuentras a alguien es bonito que se te quede ahí hablando y te dice 'oye, esto me ha parecido inspirador, esto me ha venido muy bien'. A mí me parece como muy bonito".

"Hay días que voy muy tranquila, que no pasa nada, y otros que se lía un poco más. Es depende", ha añadido. Después, Pablo Motos le ha preguntado concretamente por salir de noche: "Digo salir por la noche de fiesta como en el videoclip. Porque si salís Yatra y tú es como una ambulancia y un coche de bomberos".

Una frase que ha hecho llevarse las manos a la cara a Aitana, que ha dicho algo como "no quería sacar eso, eh". "Es verdad que cuando salgo con mis amigos es depende de qué discoteca, qué lugar, pero me suele gustar estar como con la gente. Me parece aburrido estar un reservado tu solo pero hay veces que por seguridad la misma sala te dice que no te podemos dejar meterte aquí", ha apostillado.

En Twitter, la alusión de Pablo Motos a Sebastián Yatra, con el que se rumorea desde hace tiempo que mantiene una relación, ha dado mucho que hablar. De hecho, hace unos días fue Yatra el que estuvo en El Hormiguero y el presentador también le preguntó por Aitana.

"Eres coach de La Voz en España con Bisbal, con Rosario y no sé si conoces a una tal Aitana", le dijo Motos. "La conozco, la conozco", señaló él. "Que lleva flequillo", apuntó Motos. "La del flequillo", comentó él después. "Eva también está. Se me hacen parecidos los de la foto", finalizó Yatra.

Ahora, la alusión de Motos a Yatra ha dejado comentarios como estos:

