Pablo Motos le pregunta a Sebastián Yatra si conoce "a una tal Aitana" y así ha reaccionado él

El cantante Sebastián Yatra ha acudido a divertirse a El Hormiguero. El autor de canciones como Tacones Rojos y Ojos Marrones ha hablado de su vida, de su espiritualidad —a principios de año estuvo de retiro haciendo voto de silencio— y de sus proyectos.

En un momento del programa, Pablo Motos, presentador del programa nocturno de Antena 3, le ha dejado un comentario de lo más llamativo sobre Aitana Ocaña, con la desde hace un tiempo se rumorea que mantiene una relación sentimental. Algo que, de momento, ninguno de los dos ha confirmado.

"Eres coach de La Voz en España con Bisbal, con Rosario y no sé si conoces a una tal Aitana", le ha dicho Pablo Motos. "La conozco, la conozco", ha señalado Sebastián Yatra. "Que lleva flequillo", ha apostillado el presentador. "La del flequillo", ha añadido el cantante haciendo el gesto con el dedo. "Eva también está. Se me hacen parecidos los de la foto", ha finalizado Yatra.

Como no podía ser de otra forma, este comentario de Motos ha provocado reacciones en Twitter donde hay comentario unánime: la sonrisa que ha esbozado el cantante cuando el presentador ha nombrado a Aitana.

Estos son algunos de los mensajes:

la sonrisilla que le ha salido a #YatraEH al hablar de Aitana... 🙄 — adri (@adribc95) March 14, 2023

La risa nerviosa cuando le mencionan a Aitana #YatraEH — 🦋✨𝕂ℝ𝕀𝕊 💜🌙 (@ItsKrisV) March 14, 2023

No se si conoces a una tal Aitana la del flequillo 🤣🤣 #yatraEH — 𝛂 🦋☸️ 11 Razones & UNSP 🌊 (@purpleaitanax) March 14, 2023

No sé si conoces a una tal Aitana 🤣 #YatraEH — Anα (@Ana_fb04) March 14, 2023

Yo le hubiera dicho hazle una canción a Aitana de amor 😂 #yatraEH — MeLlamanLara (@mellamanlara) March 14, 2023

la sonrisa q le ha salido cuando ha dicho lo de aitana

y ha cambiado a eva #YatraEH — la cagó🏹 (@besossdepapel) March 14, 2023

Tras este breve comentario sobre Aitana, Motos le ha preguntado si es competitivo y si se pica si David Bisbal le gana. "A mí no me da igual, sobre todo sabiendo que soy el mejor coach de los que están ahí. Me gusta competir pero no me considero competitivo en el sentido de que si pierdo tampoco me quedo de mal humor", ha comentado.

Ha añadido que se lo toma en serio y que trata de hacer las cosas bien para que los niños "tengan una buena experiencia" y que todos en el programa se diviertan. "Este año va en ascenso La Voz Kids. El año pasado estuvo increíble y ahora que nos tenemos más confianza se nota algo muy especial", ha finalizado.