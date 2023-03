Pedro Pascal revoluciona las redes al decir estas cinco palabras en español: lleva un millón de me gusta

El actor Pedro Pascal está viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera. Sus papeles en series como The Last of Us y The Mandalorian lo han convertido en uno de los rostros más populares de la ficción mundial.

Así que cada palabra que dice y cada look que luce es analizada ahora por millones de personas en todo el mundo. Como prueba, el auténtico fenómeno viral en el que se han convertido cinco simples palabras que el actor ha pronunciado en castellano.

"¿Qué cinco palabras en español te gustaría enseñar a Grogu?", le ha preguntado en TikTok una fan de The Mandalorian, la serie en la que interpreta a Din Djarin, un personaje que precisamente debe cuidar a un huérfano muy particular llamado Grogu.

"Yo te quiero mucho papi", ha respondido Pascal en la cuenta de TikTok de Star Wars, cuyo vídeo acumula cerca de un millón de 'me gusta' en menos de un día.

El vídeo ha saltado a Twitter de la mano de @pascalarchive con tremendo éxito también, ya que acumula en apenas cinco horas más de 38.000 likes.

El actor, chileno, tiene una estrecha relación con España. Como señala la revista Hola!, vivió aquí una temporada: "Vino para estudiar, pero también fue gogó en la sala Morocco junto a David Delfín y otros famosos".