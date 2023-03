Greenpeace España provoca la fantasía al publicar este tuit tras ver a Pedro Pascal en los Oscar

El actor Pedro Pascal vive uno de los momentos más espléndidos de su carrera. Su papel protagonista en la serie de HBO The last uf us le ha puesto en el centro de las miradas de todo el mundo.

Por eso, no es raro que haya sido uno de los grandes protagonistas de la última gala de los Oscar, donde no estaba nominado a ningún galardón pero donde sí entregó el premio a mejor cortometraje de animación.

Además, el actor acudió al evento para apoyar a su hermana Javiera, que es jefa de contenido original de Amazon Studios para Latinoamérica, y una de las responsables de Argentina, 1985, que estaba nominada a Mejor Película Extranjera.

Todo lo relacionado con Pedro Pascal atrae y no es extraño por eso que Greenpeace España haya conseguido uno de los tuits más virales sobre los Oscar con el mensaje que ha publicado.

"Cuidemos el planeta, que es el único lugar en el universo donde existe Pedro Pascal", ha escrito la cuenta de la organización.

El tuit ha provocado reacciones como estas: