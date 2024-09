Pide agua con gas en un pueblo de Madrid: lo que le sirven (y le cobran) es para caerse de la silla

Las denuncias de 'sablazos' en bares y restaurantes están a la orden del día. Por eso, es ya difícil que un caso sobresalga y llame la atención. Pero hay situaciones que son tan sangrantes que, aun con todo, siguen provocando pasmo.

El último ejemplo lo está dando la usuaria de Threads @mela_no_mas, que ha publicado en esa red social una imagen de lo que le sirvieron en un bar de un pueblo de la Comunidad de Madrid cuando pidió un agua con gas.

"Pedirte un agua con gas en una terraza y que te pongan una marca Dia. Estoy deseando ver cuánto me clavan", escribió junto a una foto de la botella en cuestión. Luego informó de la cuenta: tres euros, nada más y nada menos.

En las decenas de reacciones que ha provocado la publicación, un usuario señala que no habría problema en que en los bares sirvan marcas blancas si el precio es más que razonable. Y la clienta ha respondido: "Claro, a mí sí me van a cobrar 1,5, palante, si está buena igual!! Pero por 3 euros... Que al menos venga en cristal".

Otra persona avisa: "Allí porque estas viendo la etiqueta pero si viniera servida no te enteras; como muuuchas cosas en los bares, no siempre usarán Fanta y un gran vino para un tinto de verano. Se sirve productos de la marca de Makro y contentos".

Otro da una idea: "Haber ido al Día, compras la botella y le dices que al final no te la has bebido". Y la creadora de la publicación ha replicado: "Jajaja lo que tenía que haber hecho era, de hecho no tomármela, pero tenía sed y tenía que hacer tiempo, pero bueno, ya sabemos un sitio al que no volvemos. Que encima nos han cobrado suplemento de terraza cuando hemos tenido que entrar a salir y después entrar a pagar porque no salían ni a tiros".