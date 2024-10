Pide un café en un local de Buenos Aires y le sirven una obra de arte: hasta Peldanyos se sorprende

Peldanyos es de esos creadores de contenido del que si hay un término que se le asocia es el de descubrimiento. Se le podría atribuir el de beber o comer, que también, pero ayuda a los más de tres millones de seguidores en TikTok (@peldanyos) a hallar locales del mundo que pueden ser de gran interés.

En su viaje a Argentina, una de las paradas fue en 90's Coffee Roasters, una cafetería situada en Buenos Aires con un toque muy especial por los cafés que servían. Un auténtico descubrimiento para Peldanyos y sus seguidores, un lugar más que apuntar a la lista de paradas obligatorias.

"¿Por qué esta cafetería no es viral? Ya os lo digo yo: ¡Porque no está en Osaka, Japón! Pero vais a flipar con lo que hacen en el café", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado 3,7 millones de visualizaciones y más de medio millón de 'me gusta'.

Se ha pedido, como no, un café con un diseño muy especial. Con la espuma, la barista ha esculpido una obra de arte con forma de oso. "No conocía el concepto '3D Latte', he visto en Google Maps que hacían cosas guapísimas, me sabe mal destrozarlo", ha expresado Peldanyos.

No le ha quedado otra que destruir la obra y, para acompañar el café, una galleta casera con virutas de chocolate y relleno de dulce de leche. "No tiene sentido lo bueno que está el dulce de leche aquí", ha rematado.