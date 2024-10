Pide explicaciones por el rastro que dejan dos aviones al pasar y hay ya casi 2.000 comentarios

La creadora de contenido Tamara Hidalgo (@_tamara_hidalgo), que especializa sus vídeos en moda, estilo de vida y baile, estaba tomando el sol muy tranquila en su casa del campo y, tras pasar dos aviones varias veces, ha pedido explicaciones sobre el rastro que han dejado.

"Escucho unos aviones y mirad esto, ¿alguien me explica qué es esto? ¿Qué han hecho aquí?", ha afirmado al principio del vídeo, que ha cosechado casi 100.000 visualizaciones y 5.000 'me gusta' en apenas unos días.

Esos trazos que dejan por el camino son las estelas de condensación, unas nubes de hielo con forma de una alargada línea, por la condensación del vapor de agua que se contiene en la emisión de los motores.

La pregunta de Tamara no va sobre el qué, sino por qué el rastro que han dejado es tan particular, ya que no ha sido en línea recta, sino que han dejado una trayectoria bastante curiosa y poco acostumbrada. "Yo estoy alucinando, parece que lo han pintado", ha rematado.

Ha sido por ello que han sido más de 1.800 usuarios que han comentado con todo tipo de opiniones e informaciones, desde la descripción clara y objetivo de lo que se trata, hasta las más refinadas ironías: "Geoingeniería, se utiliza desde la guerra de Vietnam, para cambiar el clima".