Pide trabajo en el bar del pueblo, le dice las condiciones y acaba poniendo en su sitio al hostelero

La conversación de WhatsApp entre un hostelero y un hombre que buscaba trabajo en el bar del pueblo al que se ha ido a vivir ha levantado ampollas en Twitter donde numerosas personas han mostrado su indignación con el empresario.

Todo empieza de forma cortés. El trabajador le manda el curriculum al dueño del bar y éste le dice que lo va a mirar, que no ha tenido tiempo. Tras revisarlo le dice que es "impecable" pero que tiene alguna duda. De hecho le pregunta que por qué quiere una persona con sus aptitudes trabajar en un bar de pueblo.

El hombre le dice entonces que si quiere puede llamar y pedir referencias suyas y que ha ido al pueblo para estar más cerca de un familiar que tiene problemas de salud.

Aquí empieza la movida. El hostelero le dice que se pase por el bar a las 12 el miércoles para hacerle una prueba y él pregunta que vale pero de cuántas hora será y cuánto va a cobrar la prueba.

"No no, en la prueba no estás de alta porque no sé si te quedarás o no, trabajarás en el primer turno, son unas 5 o 6 horas y cobrarás más de lo que estás cobrando ahora seguro. Es de mal gusto preguntar eso, te pagaré igual que al resto de camareros. Nuestro bar es el que mejor paga en este pueblo, no te preocupes por eso", dice el empresario.

El trabajador añade que no es de mala educación saber cuánto va a cobrar porque para eso trabaja. En otros bares del pueblo le han dicho que va a percibir cinco euros por hora y él le da sus condiciones: 30 euros por medio día y 50 por los dos turnos.

En cuanto al horario: de 12:00 a 17:30 "más lo que tardéis en limpiar el bar para el cierre, ya eso es cosa vuestra".

Y el hombre que quiere el empleo no da crédito: "O sea, pongamos que tardamos 30 minutos en limpiar. Sería de 12 a 18 y de 20 a 1, 11h por 50€, no llega ni a 5€ la hora. Supongo que un contrato de 8 horas con dos días libres, pagas extras, vacaciones, nocturnidad, horas extra y tal será una broma oírlo para usted no?".

Y, efectivamente, lo es. Pero ojo que la cosa no queda aquí. Dice el hostelero que sus empleados fijos cobran 1200 euros y libran un día a la semana "y a veces cuando la familia tiene algún evento el sábado cerramos y todos los camareros libran".

Y añade: "Aquí no pagamos pagas extras, está todo incluido en los 1200, y las horas extras son cosas del diario, no se puede controlar en hostelería las horas, si lo hacéis bien cerrareis antes y si no pues es cosa vuestra lo de las horas".

El nivel de incredulidad del demandante de empleo es total: "Pero, pero, pero, ¿en serio? [...] O sea si usted quiere pegarse una fiesta le roba medio día a los camareros que ellos no tienen nada que ver con esa fiesta suya, paga 1.200 todo incluido por 11 horas día y no voy a preguntar cuántas horas les da de alta porque ya me lo imagino".

Para rematar, el hostelero se ofende y le dice que necesita humildad porque está "muy arribita": "Menos mal que no has querido venir porque lo que me faltaba a mí es un camarero que pretenda que yo lo saque de pobre, aquí hay que currar y de camarero no quieras tú cobrar y vivir como un funcionario. Te vas a tener que volver a donde estabas porque aquí no vas a encontrar nada".

La conversación está generando indignación en redes y buena muestra de ello son algunos de los comentarios que se pueden leer en los tres tuits de Soy Camarero donde ha compartido las capturas.