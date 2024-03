Piden que le suban el sueldo a un azafato de Ryanair tras hacer lo nunca visto en pleno vuelo

Un azafato de Ryanair se ha convertido en el gran protagonista de un vuelo que se ha terminado haciendo viral en TikTok tras el comentario que ha soltado en mitad del viaje.

La usuaria @eeenajaje ha sacado el teléfono móvil y no ha dudado en captar una escena de 17 segundos que no deja de compartirse en las últimas horas en redes sociales.

En la publicación, reclama que "le suban el sueldo a este azafato" por lo que ha decidido hacer cuando estaba ofreciendo la famosa lotería de la compañía aérea.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Tal y como aparece en el vídeo, el azafato asegura que "esto es horroroso". "Esta es su oportunidad. Con tan solo dos euros, pueden comprar un boleto de lotería y no volver a volar con nosotros en su vida", ha asegurado.

"Un millón de euros, puf. 'Pues me voy en Iberia, o me voy en Air Europa, o me voy como un señor, como yo me lo merezco", ha asegurado, provocando las risas de muchos pasajeros.

La escena también ha llegado a X y muchas personas no han dudado en reaccionar a la sinceridad del azafato de Ryanair.