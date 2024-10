Plantea esta duda sobre los botones de los semáforos que muchos se han hecho alguna vez

La creadora de contenido Ana (@ananamarii) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok planteando un debate que siempre tiene con su novio, una duda que muchas personas se han planteado más de una vez.

"Mi novio y yo siempre discutimos cuando hay un semáforo de estos que tienen un botón para los peatones", ha comenzado contando la influencer en el vídeo, el cual lleva ya más de 31.000 me gustas.

"Yo siempre le digo que no hace falta darle al botón porque no sirve de nada, que si se pone en verde es por como están programados los semáforos, no por el botón. Y él me dice que sí, que eso sí que funciona", ha explicado Ana.

Para aclarar esta cuestión, la creadora de contenido les ha preguntado a los usuarios de la red social cuál es su punto de vista: "¿Hay alguien que piense como yo o sois más como mi novio?".

"No sé en tu ciudad, pero en la mía si no das al botón no se pone en verde"; "¡Claro que funciona! Reduce el tiempo de espera. Tú calcula cuánto rato está en rojo si no le das al botón y luego cuenta el tiempo cuando sí le das y lo sabrás", ha comentado.

"El botón no está hecho para que se ponga en verde instantáneamente, está puesto para que en el siguiente ciclo se ponga en rojo cuando los demás también lo hagan. Si no pulsas no se pone en verde", ha relatado un usuario.