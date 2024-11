Poca gente ha hablado tan claro de Miguel Bosé como Jordi González: deja una frase demoledora

El presentador Jordi González ha hablado claro como pocos sobre el músico Miguel Bosé después de que éste asegurase que el cambio climático no existe y dejase caer que fenómenos como la DANA de Valencia son provocados "a voluntad".

"Miguel Bosé cada día dice más tonterías. ¿No? Yo lo veo así", ha sentenciado González ante de las preguntas de Europa Press.

"Creo que fue Kiko Matamoros que dijo que Miguel es ya un chiste malo de sí mismo. ¿No? Mira, hay un proverbio chino milenario que dice, atención: No rompas el silencio si no es para mejorarlo. Si no tienes nada que decir, quédate callado", ha añadido.

La polémica con Bosé viene después de que, tras la DANA, criticase que "entre destrucciones de presas y embalses" y "sobre todo con la práctica desmesurada y sin control de las ingenierías climáticas, chemtrails o haarp que se les ha ido de las manos, no están causando más que dolor, sufrimiento y pobreza".

"Todo está provocado a voluntad por una panda de delincuentes malnacidos", aseguraba el cantante, que llamaba a todo el mundo "a despertar ya de una vez y dejar de pensar que todo esto se debe al cambio climático, antes llamado calentamiento global".

"No hay tal cosa. Están empeñados en vendernos algo que no existe y que ellos mismos provocan para lucrarse una vez más, como pasó en su momento con las vacunas y mascarillas durante la pandemia, a costa del buen intencionado y pésimamente informado ciudadano ", afirmaba.