La polémica paella original española que un alicantino vende en Colombia: “Es como una pizza”

Polémica por la supuesta paella original española que un alicantino está vendiendo en Colombia. En un vídeo que ha sido publicado en TikTok por la cuenta @losinsaciables, se cuenta que el autor de la paella es “Paco, un español que lleva 17 años viviendo en Colombia. Exactamente viene de Alicante y se trajo la receta original de la paella española”.

El alicantino “tiene una casa en San Cristóbal sur, el cual hace de restaurante las salas donde pone las mesas y hoy podemos decir que es una de las mejores paellas que hemos probado en Bogotá”, se narra en el vídeo.

Sin embargo, lo llamativo es cuando el propio cocinero detalla los ingredientes que lleva su “paella mixta”, que según él es “típica de alicante”. “Le echo pollo, cerdo, pulpo, calamar, alverja, habichuela, pimentón, tomate…”, enumera.

Y añade que “es como un frito, y luego lleva mariscos (mejillón, almeja en concha, camarones, anillos de calamar). También le puedo echar langostinos. En este caso he encontrado unas gambas. Y el toque es la salmorreta, que es el secreto de Alicante”.

Tras esa explicación, con la paella ya lista, el alicantino les dice a los comensales que “la paella digamos que es una pizza” y que cada uno debe comer de su lado de ‘la pizza’.

@losinsaciables AUTÉNTICA PAELLA ESPAÑOLA EN BOGOTÁ Paco es un español que hace 17 años vive en COLOMBIA 🇨🇴 y vende paella española, la auténtica paella española, la vende en la sala de su casa, a domicilio y también atiende eventos y celebraciones. Este man se prepara unos platos increíbles. Toda la sazón española puesta al sur de Bogotá. De esos emprendimientos que nos gusta mucho conocer. @paellas_paco Todos los días hay paella, hay que pedir con anticipación. Plato de paella: $27k Reservas y Domicilios: 310 308 51 20 📍Calle 11 A Sur # 2 03 Barrio Santa Ana, Bogotá. ♬ sonido original - Los Insaciables

"No puede volver a Alicante después de esto"

El vídeo ha desatado múltiples comentarios en los que se rechaza que la mencionada mezcla de ingredientes sea la receta original de la paella: “Qué dolor ser de Alicante y ver esto...que dolor”; “este señor no puede volver a Alicante después de esto”; “siendo alicantina puedo confirmar que en la vida he visto una paella así en Alicante, cualquier parecido con la paella alicantina es coincidencia”; “en mi vida en cualquier sitio de España, no te digo ya en Alicante, he visto una paella así”.

Sin embargo, otra de las personas que ha visto el vídeo afirma que el autor de esta polémica paella “vive cerca de mi casa y es súper cotizado”.