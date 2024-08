Pregunta por la calle cuál es la peor ciudad de España para ir en verano y hay una que se repite mucho

El periodista y usuario de TikTok Nacho Pla (@nachopla12) ha preguntado por las calles de Madrid cuál es la peor ciudad de España a la que ir en verano. Hay muchas respuestas, pero hay una que ha sido la más repetida entre todos los ciudadanos que han sido preguntados.

La primera respuesta que ha mostrado es Cádiz. Según el joven que ha sido preguntado, "pensaba que sería mejor". Acto seguido, una chica ha mencionado Santander porque la ha considerado "un sitio un poco parado".

Barcelona se ha repetido dos veces y por razones diferentes: uno porque ha notado que la gente "es muy cerrada" y otro por sentirse "inseguro" al caminar por sus calles. Marbella y Benidorm han sido los siguientes y de este último han achacado que está "masificado, tienes que levantarte a las siete de la mañana para plantar la sombrilla".

El claro ganador del vídeo ha sido Málaga, mencionada hasta tres veces y definida como "desastre". El vídeo ha generado casi 27.000 'me gusta' y casi 3.000 comentarios con opiniones de todo tipo, pues aunque a uno no le gusta una ciudad en específico, no significa que no se deba visitar ni que no tenga su encanto. Al viajar, al fin y al cabo, nos podemos encontrar con elementos que mejoren, o no, nuestro viaje y percepción del lugar que se visita.