Pregunta al churrero si abre el domingo, le dice esto y deja una reseña en Google que es de traca

Las reseñas en plataformas como Google se han convertido casi en un género en sí mismo. Gracias a cuentas como la de Soy Camarero los usuarios de X, anteriormente Twitter, pueden ver con sus propios ojos cómo valoran algunas personas, y con qué modos, a los restaurantes y locales a los que van.

A veces ni siquiera tienen que ir al local para poner una reseña negativa. Una mujer ha dejado una feroz crítica a una churrería por la respuesta que le dio el dueño cuando le preguntó si abrían los domingos.

"Pregunté al churrero sí abrían los Domingos que es el día de pasear y tomar chocolate con churros y literalmente me dijo: "Señora los Domingos cerramos que tenemos que conciliar". Sin comentarios, si el churrero tiene que conciliar y el bombero, sanitario etc no lo hacen pues hasta aquí hemos llegado. Nunca pisaré esa churrería llena de soberbia", reza la reseña.

Esto ha provocado un aluvión de mensajes en solidaridad con aquellos negocios que, por descanso, deciden cerrar los domingos.