Preguntan a Almudena Cid qué le pide ahora a una pareja y hay multitud de reacciones a su respuesta

Almudena Cid ha concedido una entrevista a la revista ¡Hola! donde ha hablado de su situación sentimental en la actualidad. La deportista, una de las grandes deportistas de España por ser la única gimnasta de la historia que ha disputado cuatro finales olímpicas de rítmica, se separó a finales de 2021 del presentador Christian Gálvez, rostro durante muchos años de Pasapalabra.

En dicha entrevista le han preguntado precisamente por las relaciones de pareja y por qué busca ahora en una persona. Su respuesta ha sido tan clara que ha suscitado multitud de reacciones en Twitter.

Ha afirmado Cid que pide "transparencia y comunicación". "Yo lo que noto ahora es que si estoy mal, lo digo. No me lo trago, ni lo evito. Tampoco necesito del otro. Me sorprende que se anticipen a mis deseos, que me prioricen en algún momento, sentir que la persona me ayuda de repente en mi caos estructural y que no lo vea como un favor, sino como un acto de amor y que, si un día me confundo porque me he organizado mal, lo vea como algo anecdótico y nos podamos reír de eso", ha afirmado.

Para terminar ha añadido: "Solo pido no vivir en tensión. Necesito seguir estando relajada y ser como yo soy". Unas palabras que han provocado comentarios y reacciones de todo tipo.

