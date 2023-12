Preguntan a Estopa cómo tienen conciencia de clase "estando forrados" y la respuesta es magistral

Los hermanos José y David Muñoz, Estopa, han dado una magistral respuesta cuando, en una entrevista en El Mundo, les han preguntado cómo han conseguido mantener "la conciencia de clase estando forrados".

"No me gusta decir que estoy forrado, tampoco estamos tan forrados comparados con Florentino Pérez", ha empezado diciendo David, a lo que el periodista ha replicado: "No sé yo si Florentino tiene mucha conciencia de clase".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"¿Cómo que no? De la suya. Esa no se le olvida. En mi caso, a lo mejor es porque siempre he ido con los débiles, con los pobres, con el equipo más malo. Veía la NBA e iba siempre con el que perdía", ha respondido David.

Luego, ha agregado: "De todos modos, la conciencia de clase es algo que te sirve a ti también. No es una cosa que tú tengas por solidaridad, es que te sirve para ser más feliz".

Y José ha añadido: "Para dar el valor justo a las cosas, ver que lo básico es la amistad, la salud y poco más".

"Eso también es pertenencia. Hay gente que tiene sentimiento de pertenencia hacia un país, yo no. Ni Cataluña ni España me ponen la carne de gallina. Me pone la carne de gallina la gente de mi barrio, eso sí. Me siento parte de una comunidad de gente del pueblo. No me pone el pueblo en sí, sino ser parte de él", ha insistido David antes de que su hermano rematase: "Exacto. Haber crecido en Cornellà nos ha enseñado a no vivir aparentando cosas que no somos".