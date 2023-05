Preguntan a una exconsejera de Igualdad del PNV qué significa LGTBI: lo que dice no tiene desperdicio

En esta época de campaña electoral los políticos se suelen prestar a todo tipo de actividades para acercarse a los ciudadanos y ganar votos pero esto no siempre sale del todo bien.

En las últimas horas se ha viralizado en redes sociales la respuesta de la exconsejera de Igualdad del PNV en Lakua, Beatriz Artolazabal, y actual candidata de la formación conservadora vasca en Gasteiz, a una pregunta sobre qué significan las siglas LGTBI.

"Lesbianismo... LG gays... LGT trans... fobia... LGTB... a ver, ya no me acuerdo y la I pues tampoco me acuerdo en este momento", ha sido la respuesta de la política vasca.

Tal y como recoge Naiz, la candidata ha estado los últimos ocho años al frente de Políticas Sociales. Por si hay dudas, las siglas LGTBI hacen referencia a Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexueles e Intersexuales.