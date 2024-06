Preguntan a De la Fuente por qué en España cuesta tener sentimiento nacional y su réplica trae cola

La respuesta que ha dado el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, cuando le han preguntado por qué en España cuesta tener "sentimiento nacional" está dando que hablar en las redes sociales.

En una rueda de prensa, un periodista ha planteado "a qué atribuye" esa circunstancia y el entrenador ha suspirado y ha reflexionado: "España es el mejor país del mundo para mí, somos los más grandes.

Dicho eso, ha matizado: "Pero tenemos que mejorar en ciertas cosas. Seguramente una de ellas sea eso. Sentirnos más orgullosos de ser españoles. Que lo somos, pero que necesitamos más todavía".

"Somos para mí el mejor país del mundo, para terminar como empecé", ha rematado De la Fuente en apenas 20 segundos de declaraciones que están siendo muy discutidas.

Un usuario, por ejemplo, asegura: "Bufff.... Qué tufo... Qué tufillo...". "Jajajaja si yo si me siento orgulloso de eso, de lo que me cuesta sentirme orgulloso es de apoyar un equipo que lo entrena un nota que aplaudió de pie a Rubiales y cuando vio que le echaron, puso una notita diciendo que 'no le había entendido bien' como un cagón, pero bueno…", añade otro.