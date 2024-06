Preguntan a Javier Clemente por la situación política española y deja una reflexión de aúpa

Javier Clemente, exseleccionador nacional de fútbol, ha ofrecido una entrevista especial al programa de RTVE que conduce Jenaro Castro, Plano General, en la que se ha pronunciado sobre la situación de la política española.

Al ser preguntado sobre cómo está asistiendo a la liga política española, ha asegurado que "es una falta de respeto y mucha incongruencia". "En algunos casos, no todos. Hay políticos muy buenos", ha asegurado.

"Veo mucha contradicción. Entonces, en política, la contradicción la paga todo el país. Si uno es chorizo, es chorizo. Ese no puede estar en la política", ha destacado el exseleccionador.

Tras ello, Javier Clemente ha asegurado que él es "de izquierdas", antes de indicar que "también de derechas". "Soy de izquierda y de derecha, porque creo que hay que aceptar lo bueno. Los partidos no aceptan las cosas buenas que dice el contrario, que tiene buenas ideas", ha expuesto.

También ha sido cuestionado por el terrorismo de ETA, pero ha recalcado que sí, pero "se acabó". "Me dolió en la época que lo viví. Lo pasamos mal. Yo soy de un partido que ha estado siempre en contra, que ha sido el PNV. Luchamos y sufrimos", ha expresado.

"Había gente que estaba muy a favor de eso y no es que tuviera que respetarlo, estábamos en contra, pero no podíamos hacer gran cosa. Ahora no hay terrorismo, pero hay mucha corrupción. Es todo muy complicado", ha criticado.