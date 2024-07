Preguntan a Pedro Piqueras cuál es la última droga que ha tomado y su réplica hace alucinar a muchos

El periodista Pedro Piqueras está dando mucho de qué hablar en las redes sociales por la respuesta que ha dado cuando le han preguntado cuál es la última droga que ha tomado.

En una entrevista en la Cope, a Piqueras le han planteado la cuestión sin miramientos y con claridad: "¿Cuál es la última droga que has tomado?". "La última... os voy a decir una cosa. La última droga que he tomado es esto, el smartphone", ha respondido.

"Hace poco estuve en un sitio donde trataban a chicos que estaban siendo adictos del smartphone, de las pantallas, esto que se llama pantallas. Y he conocido intentos de suicidio, autoagresiones, por esto del smartphone", ha argumentado.

"Hemos puesto aquí nuestra inteligencia eh, ya no nos acordamos de nada", se ha lamentado Piqueras antes de subrayar que "lo que se está creando es algo tremendo".

"Yo veo por la calle, chicos, chicas, que van mirando el smartphone, poniendo caras, a ver cómo se sacan más guapos, por un like. Me pregunto: ¿sin el like no podrían vivir? Hay que ser más seguros, tener una madurez mayor de la que se tiene, para no necesitar estas cosas", ha insistido.

La escena se ha visto más de 600.000 y ha provocado escenas de todo tipo. Por ejemplo, un usuario aplaude la capacidad de Piqueras para "salir de una pregunta incómoda".

Otros le dan la razón. "La vida era mejor sin tanta tecnología", dice uno. Y otro añade: "Toda la razón Pedro... desde un iPhone 15 pro".

Pero hay quien también está en contra: "Es lo más boomer que vi jamás".