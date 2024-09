Preguntan a Silvia Intxaurrondo por la victoria de Broncano sobre Pablo Motos: más clara, imposible

La llegada de David Broncano a TVE ha provocado un tsunami en la parrilla televisiva. Muchos han hablado de la competencia con El Hormiguero, de si ha sido Pedro Sánchez quien lo ha puesto —algo que él mismo ha negado— pero poco se ha escuchado a sus nuevos compañeros de cadena.

En una entrevista con Los Lunes Seriéfilos, Silvia Intxaurrondo, uno de los rostros más potentes de la cadena, ha hablado del fichaje de Broncano y, sin dar nombres, ha dejado un dardo a aquellos que no veían claro su llegada a las noches de TVE.

"Me los he visto ya todos. Así que verlos, me han fascinado todos. Cada uno de ellos la innovación que ha introducido y en muchas ocasiones, en el caso de La Revuelta, una nueva forma de hacer televisión. A mí me ha resultado un abrir las ventanas y que entre aire fresco", ha afirmado ante los micrófonos del citado medio.

También ha hablado de las victorias de La Revuelta sobre El Hormiguero: "Es un orgullo que compañeros que vienen a hacer televisión y a enriquecer la televisión pública hayan tenido ese respaldo de la audiencia. Ya sabíamos que los iban a recibir con los brazos abiertos eran otros los que no lo veían pero me alegro mucho de que en el tercer día haya quedado todo dicho".

Sobre si va a ir a La Revuelta, ha comentado que no es la primera persona que se lo dice tanto a ella como a Marc Sala: "No es con nosotros, tenéis que hablar con Broncano. Hablad con Broncano... los compis de la mañana, esos sí serían un puntazo Broncano.