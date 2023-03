Las proféticas palabras de un concejal de Más Madrid a Tamames en 1989: el vídeo es tremendo

Félix López-Rey, concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, ha publicado en Twitter un vídeo tremendo en el que aparece él mismo en 1989 discutiendo con Ramón Tamames, candidato de Vox en la moción de censura contra Pedro Sánchez.

En aquel momento, ambos eran concejales de IU y Tamames apoyó la moción de censura del PP en el Consistorio que dio la alcaldía a Rodríguez Sahagún, arrebatándosela al PSOE.

En el vídeo, López-Rey afea a Tamames lo que acaba de hacer. "Al obrero de Palomares, al obrero de Orcasitas, al obrero de San Blas le has engañado, Ramón. ¡Le has engañado Ramón, le has traicionado! ¡Le has traicionado!".

"Y hablabas de giro copernicano, ¿pero qué giro copernicano era ese?", le decía López-Rey, a lo que Tamames intentaba defenderse: "¿Me haces caso?".

"¡Pero cómo te voy a hacer caso! ¡No te podré creer en la vida, Ramón! A mí me has decepcionado totalmente y sabes que soy una persona que te ha admirado", añadía el ahora concejal de Más Madrid.

"EL VÍDEO QUE NI TAMAMES, NI VOX, NI FEIJOO, QUIEREN QUE VEAS Ramón Tamames ya nos decepcionó. En los barrios nunca entendimos porque abrió las puertas a la derecha en Madrid. Les dio su voto y gobernaron 25 años. Ahora quieren repetir la fórmula con España. No le subestimen", ha avisado López-Rey en Twitter.

"El vídeo completo que muestra como Ramón Tamames pasó de ser concejal de Izquierda Unida a votar como transfuga a favor de la derecha en una moción de censura para entregarles la Alcaldía de Madrid. De aquellos polvos vienen estos lodos", ha añadido.