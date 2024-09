Prueba una tortilla de patatas española en la India y su conclusión le sorprende hasta a él

El usuario de TikTok @yagolamass está de viaje en la India y le llamó la atención el local 'Mango Amigo' en el que tenían a la venta tortilla española y no se ha pensado dos veces en ir a probarlo, llegando a una conclusión que le ha sorprendido hasta él.

Para amenizar la espera ha pedido una cerveza que le han acabado sirviendo en una taza. "Estamos en un lugar sagrado y está prohibido la cerveza, por eso te lo dan así de 'extranjis'", ha expresado al principio del vídeo, que está cosechando miles y miles de visualizaciones (y subiendo).

También han probado el gazpacho, que tenía un color muy diferente al que se ha visto habitualmente en España, pero lo ha calificado como "muy bueno", y una limonada (de color verde) que "sabe igual que el mojito".

El momento llegó. Una tortilla de patatas española completa, de unos 14-16 centímetros de diámetros, acompañado de dos rebanadas de pan. "Todo esto para mí por 180 rupias", ha explicado, es decir, menos de dos euros.

Con ganas de probarlo al comprobar que olía bien: "Me gusta poco hecha, pero está bien, no vamos tampoco a pedir demasiado". Su conclusión ha sido muy clara: "No está como la de mi abuela, pero está muy buena para ser la India".