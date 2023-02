Los psicólogos responden indignados a Pablo Motos: "Mucho cuidado con lanzar estos mensajes"

Numerosos psicólogos están mostrándose muy críticos con Pablo Motos por una reflexión que ha hecho esta semana al final de una de las entregas de El Hormiguero, el popular programa que presenta en Antena 3.

El propio Motos comienza su discurso de algo más de cuatro minutos subrayando que lo que va a decir "no tiene valor más allá de que es solo una opinión y puedes estar a favor o puedes estar en contra, te puedes gustar o no".

El presentador afirma que es "fácil es dar consejos cuando tú estás bien y ves a una persona pasándolo mal", pero que "la cosa cambia mucho cuando eres tú al que se le cae encima porque entonces los ánimos de los demás te duran minutos, pero el peso de la tristeza es constante".

"Incluso si te empiezas a sentir mejor hay algo en ti que te dice: no, todavía tienes que seguir pasándolo mal. Cuando te sucede esto, lo que te pasa es que tu cerebro ha entrado en bucle. Si piensas algo durante más de tres segundos, el cerebro empieza a ofrecerte pensamientos parecidos, y si no lo paras pronto tu cerebro piensa que te interesa mucho, de modo que cada vez te da pensamientos fuertes hasta que no puedes pensar en otra cosa", afirma, antes de señalar que "así es como, a fuerza de sufrimientos y frustraciones, muchas veces son los nervios los que nos dirigen".

Motos explica que "si la cosa no es muy grave se sale por cansancio" porque "hay un momento que tus pensamientos se agotan y te levantas y dices: 'estoy mejor": "Si se complica y tienes que actuar, una forma que considero válida, es una opinión pero he leído mucho sobre esto, es en vez de quedarte tumbado en el sofá rumiando, es hacer cosas que no te apetecen, por ejemplo, pasear, que cambia la química de tu cuerpo".

Según Motos, "cualquier pensamiento que metas al cerebro para quitar el pensamiento principal que te está haciendo sufrir es bueno porque lo debilita".

"Si la cosa es grave, lo que mejor funciona es enfrentarte a la realidad sin contemplaciones, con crudeza, y aceptar lo que venga. Ya sé que no es fácil porque tenemos mucho miedo a enfrentarnos a nosotros mismos", prosigue el presentador.

Y a continuación pone ejemplos: "A lo mejor estás mal porque te ha decepcionado alguien. acéptalo y supéralo. A una persona solo se la conoce de verdad por cómo te trata cuando ya no te necesita. A lo mejor le has hecho tú daño a otra persona, pues acéptalo y superarlo, todos somos malos en la historia de alguien. A lo mejor tienes rencor porque la vida te debería ir mejor pero no tienes suerte. Acéptalo y supéralo. Hay un rencor que procede de que te crees que el mudo te debe algo. Pero el mundo no te debe nada, ni a ti ni a nadie. Al mundo le eres indiferente. A lo mejor lo que tienes es envidia. Lo siento, no hay fármaco contra la envidia".

"A lo mejor piensas que los demás son mejores que tú. Pues acéptalo y supéralo. Acepta que eres imperfecto y que esas imperfecciones son las que te hacen único y valioso", continúa.

Y finaliza: "En cuanto te cuentes una historia que te convenza a ti de verdad, ese problema se empieza a desvanecer y volverás a conectarte con el deseo de seguir adelante porque, en el fondo, eres lo que piensas y en lo que piensas te convertirás".

Sobre todo esa última frase ha provocado reacciones como estas de profesionales de la psicología: