Máximo Huerta cuenta lo que le dijeron cargos del PSOE tras dimitir: "No sé si creerlo"

Pablo Motos le ha preguntado directamente a Máximo Huerta por su breve paso por la política como ministro de Cultura. El escritor y periodista ha acudido a divertirse a El Hormiguero para hablar de que ha abierto una librería en su pueblo, Buñol, que ha llamado La Librería de Doña Leo, en honor a su madre.

Después, el presentador ha abordado el paso de Huerta por el Gobierno de Pedro Sánchez, donde estuvo una semana, y ha querido saber si cobró el mes entero a pesar de haber durado una semana en el cargo.

"No, de hecho creo que lo correspondiente, mil euros me parece", ha desvelado. "Te prorratearon los días y te pagaron...", ha apostillado Motos.

"Me gustaría aclarar... mucha gente cree que tienes un sueldo vitalicio y mucha gente cree que cobraste, yo incluso a lo que me tocaba renuncié. Yo no quería nada. Ni el recuerdo, ni lo que me tocaba, ni cargos que me ofrecieron después para quedar bien. Yo no quería nada, quería hacer una digestión como yo pude, lenta, larga y dolorosa", ha señalado.

"No me quedé nada más que con el maletín, que está en casa", ha confesado en tono de humor.

Pero la cosa no ha quedado ahí. "¿Te tiraste al precipicio o te tiraron?", ha querido saber Motos. "Me tiraron", ha dicho claramente. Ha reconocido Huerta que él se tiró a un precipicio eligiendo "algo importante": "Lo elijo como hago todo en la vida: con ilusión, con propuestas, con ganas, pero todo lo demás es un tirarte".

Ha señalado que a él no le apoyaron como sí hicieron con Nadia Calviño o Pedro Duque con casos similares al suyo: "A mí no hubo nadie. Esa tarde no llamó nadie. Yo subí, pedí el coche y subí con el discurso ya escrito para dimitir".

También ha explicado que su madre le dijo que tenía mejor cara cuando dimitió que cuando aceptó el cargo y que, sin saber por qué, le retrasaban la hora de su dimisión. Ha contado que se dio cuenta después de que su cese fue "ejemplarizante" porque cargos del PSOE le dijeron "que lo habían hecho al estilo Macron".

"Vamos a coger a alguien llamativo y vamos a no apoyarle. Eso gente importante del PSOE me lo dijo. No del PP, ni de Cs, ni de Podemos. Gente de dentro del partido dijo eso. Yo no sé si creerlo. Ahora dirán Máxim crea la conspiración".

Pablo Motos le ha preguntado si cree que eso ya estaba planeado y Huerta ha dicho que no lo sabe pero que "cuando no recibes apoyo y notas que se ha hecho en algunos lugares...". "Y si no lo quieres para qué ofreces luego un cargo", ha señalado.