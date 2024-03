¿Quién es Trini, la 'youtuber' de la que todo el mundo habla?

Si hay un nombre que ha sido protagonista en las redes sociales en las últimas horas ha sido el de Trini. Da igual que se haya entrado en TikTok, en X (la antigua Twitter) o en Instagram, su nombre siempre ha estado presente.

Sin embargo y a pesar de ser el nombre que más ha retumbado, la Trini de la que todo el mundo habla no ha existido, existe ni existirá. Su fama se debe al creador de contenido en TikTok conocido como Kappah (@kappahhh4), que tiene más de 2,5 millones de seguidores.

"Vamos a inventarnos algo. Me seguís dos millones de personas... ¿y si nos inventamos algo y lo esparcimos por internet, un rumor? Algo inofensivo, que no haga daño a nadie, así que si nos inventamos una youtuber con un nombre que suene a youtuber, tipo Ibai, Auronplay, etc... que se llame Trini", aseguró el joven en un vídeo.

El joven creador de contenido insistió en que había que crear una burbuja sobre esta figura destacando lo que había hecho. "Hay que dejar comentarios diciendo lo que ha pasado con Trini, etc", alentó.

Tras este mensaje de Kappah, la red social se ha llenado de mensajes y comentarios sobre esta Trini hasta el punto de que ha llegado a confundir a miles de personas que no se habían enterado de la historia.