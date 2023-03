Quique Peinado responde a Bertín Osborne a cuenta del Día del Padre: "En mi vida no ha habido padre"

El presentador de Buenismo Bien, Quique Peinado, ha dejado un contundente mensaje dirigido a Bertín Osborne a cuenta de su polémico vídeo sobre celebrar el Día el Padre. Unos días antes del 19 de marzo, el cantante publicó en sus redes un vídeo arremetiendo contra una profesora de Jerez que pedía repensar esta celebración y cambiarla por el Día de la persona especial en deferencia con los niños que no tengan padre.

Una idea que fue del agrado de Osborne que llamó a a docente "tía" y "loca" y se llegó a preguntar "de qué manicomio se ha escapado".

Ahora, Peinado se ha pronunciado y ha recordado que "el otro día se puso Bertín Osborne farruco y decidió hacerle bullying a una profesora".

"Empatizo un poco con él por esta cosa de que el mundo que conocíamos se nos está abriendo bajo los pies y yo no entiendo la mitad de las cosas que pasan en mi vida [...] pero el mundo está cambiando y a lo mejor no hay que insultar a la gente que lo cambia, que esto no va de hacer bullying ni hacer del matón del instituto", ha añadido.

Peinado ha puesto sobre la mesa su caso personal para responder a Osborne: "Vosotros sabéis que mi padre se murió cuando yo tenía dos años. En mi vida no ha habido padre. La figura del padre, digamos, es una figura que no ha existido. Yo vivía con mi madre, con mi hermana y con mi tía, y en mis colegios siempre se celebraba el día del Padre siempre, y se hacía regalito del día del Padre. En el cole hacíamos un regalo para el día del Padre, incluido yo, que no tenía padre".

Después ha explicado que no ha tenido ningún problema por no tener padre "porque como no lo he tenido nunca, no ha sido una cosa que haya echado en falta" aunque ha recordado que "todo era normal salvo el día del Padre".

"El día del Padre era jodido, primero porque evidentemente era el único niño que no tenía padre y entonces había ahí un puntito de acariciarte la cabecita y tal. Y segundo, porque tú salías con tu regalito y decías 'se lo doy a mi madre, pero no tengo padre'. Eras consciente de que te faltaba una cosa que tenían los demás niños", ha señalado.

Finalmente ha comentado que ese día era el único en el que él se sentía mal: "A mí entonces ya no me hacía ni puta gracia tener que celebrarlo. Era el único momento en el que yo me sentía mal por no tener padre. No hubiese pasado nada por celebrar un día de las familias y todos hubiéramos estado incluidos ahí y no hubiera pasado nada y nadie se hubiera muerto".