Ramoncín verbaliza de este modo tan claro lo que piensa sobre el reinado de Felipe VI

El cantante Ramoncín se ha pronunciado desde el plató del programa Más Vale Tarde sobre el reinado de Felipe VI, utilizando unos términos que dejan bien claro lo que piensa de su gestión tras una década como monarca español.

El artista reaccionó a las palabras de Felipe VI a TVE, con las que aseguró que en España "habrá opiniones para todos los gustos" sobre su labor al frente de la Corona y que "cada uno es libre de pensar como quiera".

"Habrá algunos que valoren el papel y a otros que a lo mejor no les parezca tan bien, pero, en todo caso, nuestro país es una democracia. Lo importante es que puedan sentir y expresar lo que sienten", aseguró el monarca.

Tras ver sus palabras, Ramoncín aseguró que 10 años le parece "el tiempo suficiente para ser jefe del Estado". "Es decir, dos mandatos de cinco años, pasando por las urnas", explicó.

"Estoy agradecidísimo como ciudadano a que el rey, el jefe del Estado, se pronuncie de esta manera, de que estamos en una democracia y todo eso", expuso el artista en el programa de La Sexta.

Ramoncín aseguró que le "parece muy bien" y que no tiene "ningún inconveniente". "Además, no soy grosero a la hora de analizar”, indicó, antes de soltar un importante "pero".

"Pero en un mundo en el que hay 195 países y sólo 20 monarquías, hay algo que no funciona. Y, sobre todo, no funciona que para ser presidente de la escalera te sometas al escrutinio de tus vecinos y para ser el jefe del Estado no", sentenció.