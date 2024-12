Recibe una llamada con la estafa del gas y la comercial no esperaba tal repaso: “A mí me la colaron"

En los últimos meses, un día sí y otro también, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han lanzado varias alertas a través de sus cuentas en las redes sociales en las que se advierten sobre el aumento de las estafas telefónicas relacionadas con servicios de gas o electricidad en España. Los estafadores se hacen pasar por comerciales de una compañía presente en el mercado nacional y justifica la llamada para ofrecer descuentos o cambios de tarifa para conseguir datos personales y financieros de las víctimas. 

En redes sociales como TikTok, es normal cruzarse con algún vídeo en el que se explica o se alerta de las estrategias que usan los estafadores para lograr sus objetivos, como el del conocido como "truco del sí", una técnica en la que se busca que la víctima conteste con un "sí" a alguna de las preguntas que le plantea durante la llamada y grabar esta respuesta para utilizarla después para autorizar transacciones o contrataciones fraudulentas.

Un ejemplo de esto es uno de los últimos vídeos que publicaba la semana pasada en la cuenta que tiene la compañía gaditana Costaluz Energía en TikTok, en el que se puede ver cómo un trabajador de la eléctrica responde a la llamada de una supuesta comercial en la que le habla de un problema con la factura de la distribuidora con la que tiene contratada la luz. Y ahí empiezan las sospechas del interlocutor: "No, no, no. No tengo nada firmado con Endesa", le dice a la mujer que intenta que responda afirmativamente alguna vez.

Pero lo que ella no sabe es que la persona con la que habla sí que sabe que se trata de un intento de estafa e intenta destapar el timo con preguntas sobre el problema que le había planteado al principio de la llamada. "Es que no me queda claro. ¿Mi problema es con la distribuidora o con la comercializadora?", le pregunta a la presunta comercial, quien le ha pedido que no se retire mientras comprueba bien todos los detalles y datos que tiene.

Se rompe la cuarta pared

Es en este momento, cuando la mujer que llama pone en espera al trabajador de Costaluz Energía cuando se rompe la cuarta pared y, mirando a cámara, explica qué es lo que está haciendo con esa llamada: "El tema es que están intentando que diga la palabra sí y ellos mismos no saben de qué manera me quieren meter la firma de un contrato o un cambio de compañía, diciendo que tengo un problema en la distribuidora", explica mientras dice que esa llamada es un claro ejemplo de estafa telefónica.

Después de esa pausa, se retoma el diálogo. Pero esta vez el tono va elevándose poco a poco, hasta que la supuesta comercial corta la llamada: "Me ha colgado el teléfono porque no consigue que yo le confirme los datos. Ellos tienen todos nuestros propios datos. Tienen toda la información de nosotros y quieren confirmar los datos para que nosotros, diciéndoles 'pues sí, soy yo' o este es mi número de teléfono o este es mi nuevo correo electrónico, me cambian de compañía eléctrica. Cuidado con las llamadas telefónicas", remata en un vídeo que ha recibido más de 30.000 'me gusta'.