Relata la discusión con un cliente porque no quiere el regalo que viene con el producto

La creadora de contenido y estanquera ("la más chula del barrio") conocida como @lajimyyy ha relatado, ya cansada, la discusión que ha tenido con un cliente porque este no quería comprar un paquete de tabaco si venía con regalo, que usualmente viene con mecheros.

Tal y como ha explicado, cada cierto tiempo llegan paquetes de tabaco con varios regalos, desde mecheros hasta abridores. "Esos regalos me los tengo que quitar de encima lo antes posible porque se están acumulando en cajas y me ocupan todo el espacio posible", ha afirmado.

Los que no vienen con regalos los ha usado metiéndolos en las máquinas. Ese cliente del que ha hecho referencia no quiere comprar ningún paquete con mechero, pero ha explicado que pide el paquete sin el regalo. "Si tú no quieres el regalito, quitas el celo y ya está, no viene con una armadura de bronce", ha advertido.

"Si yo abro un cartón entero para darle un paquete, me quedan otros nueve que no puedo meter en las máquinas, es tan fácil como que le quites el celito y dejes el regalo en la basura o me lo dejes a mí", ha relatado. Al principio sus respuestas eran desde la simpatía, pero ante la insistencia, se ha acabado cansado.

"No me da la gana causarme a mí una movida solo porque a ti no te apetece quitar el celo", ha rematado, revelando que le acabó contestando "a malas".