Irene Montero arrasa en Twitter con su respuesta cuando Piqueras le pregunta: "¿Algo que decir?"

Un momento de la entrevista que le ha hecho Pedro Piqueras a Irene Montero, ministra de Igualdad, en Informativos Telecinco, está dando mucho de que hablar en Twitter.

La escena ha tenido lugar después de que el periodista le subrayase que las críticas por la ley sólo sí es sí le han llegado a la dirigente de Podemos también "de parte de la izquierda y del ámbito de personas como Manuela Carmena o de la alcaldesa de Barcelina, la señora Colau".

Dicho eso, ha dado paso a un vídeo en el que se se decía que Carmena había afirmado que no corregir esa ley "es soberbia infantil". "Yo no creo que se pueda decir que los jueces en general sean machistas, no es cierto", aseguraba.

También se subrayaba que Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, había señalado que "es evidente que se han producido efectos indeseados".

"¿Algo que decir?", le ha planteado Piqueras a Montero tras escuchar todo eso. "Creo que no debo dedicar un minuto porque sorprende la dureza de las críticas con la ausencia de propuestas", ha empezado diciendo la ministra.

"Nadie ha sabido decir qué falla en la ley solo sí es sí y la única propuesta que hay es la del PP, que es volver al modelo anterior. Lo que me gustaría decirle a las mujeres que nos están viendo ahora: lo primero es que si sufren una violencia sexual pueden llamar al 016 y le va atender una psicóloga especializada", ha avisado.

"Y van a tener asesoramiento jurídico gratuito y les van a informar de sus derechos y les van a derivar a los sitios que están habilitados para poder acceder a sus derechos y que sepan que esta ley protege al 8% de las mujeres que denuncian y haremos lo que sea necesario para parar esta ofensiva contra la ley en el ámbito judicial", ha proseguido.

Y ha añadido: "Pero que, sobre todo, también protege y garantiza derechos para el 92% de las mujeres que no denuncia y que hasta ahora sus violencias permanecían en silencio y normalizadas y eso se acabó. A partir de ahora, si no hay consentimiento es agresión sexual y eso lo vamos a proteger".

El vídeo lo ha subido a Twitter Roberto Sotomayor, candidato a alcalde de Madrid por Podemos, y en apenas 12 horas supera las 41.000 reproducciones, los 1.200 retuits y los 3.000 me gusta.