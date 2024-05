Robe Iniesta cuenta lo que pasó realmente con C.Tangana: "Hay que poner esta historia en contexto"

El músico Robe Iniesta ha dado su versión sobre la respuesta que le dio a C.Tangana cuando éste le pidió que colaborase con él en una canción para uno de sus discos.

"Me parece que la búsqueda de la canción española, que era lo que yo estaba intentando, pasaba por alguien como él", dijo C.Tangana en referencia a Robe durante una entrevista con Jordi Évole.

"Y lo intenté. Tengo una canción que se llama Un pisitio en la M-30 que está claramente inspirada en cómo él escribe, cómo hace las imágenes incluso la forma de cantar y todo", aseguró.

Pero dijo que se encontró con el 'no' de Robe: "Me dijo que estaba bien pero que el estribillo era un poco cursi".

Ahora, Robe ha dado su versión de aquello en una entrevista en El País, donde entre risas ha señalado: "Cómo es este hombre... Parece como si yo hubiese dicho que la canción era mala... Pero no, no. Hay que poner esta historia en contexto".

"Primero, no le dije que era 'cursi', le dije que era 'moña'. Él me mandó el tema y tenía una estrofa y un ritmo muy chulos, entre rock y trap, con mucha energía. Lo que pasa es que el estribillo era un poco flojo y popero", explica Robe.

"Entonces él me dijo: 'Si no te gusta este tema te mando otro porque tengo muchas ganas de colaborar contigo'. Yo le dije lo que me gustaba del tema y lo que no. Y se lo expliqué. Pero creo que la podría arreglar, porque las estrofas eran de puta madre, con un ritmo fresquito", añade.