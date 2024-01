La respuesta de Robe Iniesta a C.Tangana cuando éste le propuso una colaboración: 100% Robe

C.Tangana ha desvelado que propuso a Robe Iniesta, el líder del recordado grupo Extremoduro, participar en su último disco. Y también ha contado qué respuesta le dio.

"Había muchas ideas de a quién involucrar en el disco. Extremoduro... ¿cómo se llama? Robe. A Robe le estuve diciendo... Robe, eres de los mejores escritores de España, solo te supera Kiko Veneno", ha contado el artista en una entrevista con Jordi Évole.

"No le dije eso porque él pensaría: '¿Y tú quién coño eres para designar?'. Pero sí le dije: 'Te admiro muchísimo, tío, escribes que flipas", ha relatado.

"Me parece que la búsqueda de la canción española, que era lo que yo estaba intentando, pasaba por alguien como él. Y lo intenté. Tengo una cancón que se llama Un pisitio en la M-30 que está claramente inspirada en cómo él escribe, cómo hace las imágenes incluso la forma de cantar y todo", ha recordado C.Tangana.

Pero se encontró con el 'no' de Robe: "Me dijo que estaba bien pero que el estribillo era un poco cursi".

"Que no está Estopa tampoco, que eso fue una puñalada en el pecho para mí", se ha lamentado por otra parte el artista. Évole le ha dicho: "¿Te dijeron que no por algo en concreto?". "No sé, pregúntaselo", le ha respondido C.Tangana.

"Ya se lo he preguntado. De hecho me lo preguntaron ellos a mí. Me dijeron: nos ha llamado C.Tangana", ha bromeado Évole, que ha provocado la reacción inmediata de su entrevistado: "No me digas que fuiste tú el que dijiste que no saliera porque me levanto y me voy ahora mismo". "No hombre no, que es broma", ha aclarado el periodista.