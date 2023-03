Saca una foto de lo que tiene su vecino en la ventana y mucha gente no da crédito

El usuario de Twitter @goncid_ ha dejado a muchos sin palabras al publicar en su perfil una foto de la fachada de su edificio donde, gracias a los grandes ventanales, se puede ver sin problema lo que está haciendo cada vecino.

Veis normal lo de mi vecino? Que está hasta encendido", ha publicado junto a una foto que bien podría ser uno de esos juegos de ilusiones ópticas que tanto triunfan por internet.

Pero, mirando bien, se puede ver ¡un árbol de Navidad! con sus luces puestas y todo. Al ver esta imagen surge la duda de si la persona en cuestión es muy previsora y ya está preparando la Navidad o si, por el contrario, es alguien un poco vago que todavía tiene puesto el árbol desde diciembre.

"La Navidad está a la vuelta de la esquina", "podría ser yo perfectamente si no hiciera copas y me diera vergüenza", "el fantasma de la navidad pasada", "qué agonía eso ahí todo el año", "yo he dejado algunas luces blancas que parecen modo chill out pero q fueron colocadas x navidad", "tu vecino es accionista del corte inglés" y "me encantaría ser ese vecino" son algunos de los comentarios que ha recibido el tuit en las últimas horas.