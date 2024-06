Se desmaya en un concierto de Rosalía y, quienes le atienden, no lo olvidará jamás: surrealista

Historias que contar y que pocos creerían. Pero la usuaria de TikTok @laiamoratilla tiene pruebas de la increíble anécdota (y con final feliz) que le ocurrió durante un concierto de la cantante española conocida como Rosalía.

"Es el momento más icónico de mi vida, lo que me pasa a mí en los conciertos no le pasa a nadie", ha explicado al principio del vídeo, que cuenta con 350.000 visualizaciones y más de 36.000 'me gusta'.

El concierto era en Londres y hacía mucho frío: "Me tapé bastante, estaba tan nerviosa que apenas comí, no tomé apenas azúcar, y soy una persona que cuando está muy apretada con mucha gente y haciendo un calor, me da un jamacuco".

En medio del concierto le advirtió a su amiga y compañera que necesitaba una Coca-Cola y, de repente, se desmayó. "Yo pensaba que me iba a salvar la vida uno de seguridad, pero recuerdo despertarme y estar sentada en un sofá con la cara de una chica superguapa, mirándome, y otra chica dándome un refresco", ha narrado.

Resulta que aquellas personas que le ayudaron fueron Dua Lupa y la actriz y cantante Suki Waterhouse, con Robert Pattison al lado. "Gracias a Dua Lipa por salvarme la vida, quiero verla y agradecérselo", ha rematado.