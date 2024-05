Se encuentra una cartera en Noruega y lo que hace para devolverla es impensable en España

Jun via Getty Images

La usuaria española pero residente en Noruega Carla, conocida en la red social de TikTok como @carlanebulosa, ha compartido en un vídeo publicado en su perfil lo que ha tenido que hacer al encontrarse una cartera por la calle.

"Me he encontrado una cartera en Noruega en el suelo, con unas gafas y un paquete de bolsitas de nicotina que se ponen debajo del labio", comienza diciendo, mientras va enseñando los tres objetos.

Explica que lo querían llevar todo a la policía para que se pusieran en contacto con la persona que lo había perdido. Sin embargo, vio que el nombre de este individuo era Ricardo, así que decidió buscarlo por ella misma.

"Cuándo veo el nombre de Ricardo me digo es hispanohablante seguro, así que lo busco porque la privacidad en Noruega es diferente. En cuanto he puesto en Google su nombre me ha salido su número de teléfono", indica, añadiendo que "algo bueno tiene que tener que el número sea público".

Finalmente, acaba contando que tras escribirse quedaron en su barrio para entregarle todas las cosas y conocerse.