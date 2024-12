Se encuentra cinco euros en la mochila de su hijo pequeño y tienen una conversación para reflexionar

La creadora de contenido Helena, conocida en TikTok como 'Mami de tres' (@mami.de_tres), que roza el millón de seguidores, ha contado que se ha encontrado cinco euros en la mochila de su hijo pequeño.

"Ya me empieza a preocupar porque al mayor ya le pillé con 10 euros una vez, luego cinco y resulta que estaba vendiendo autógrafos míos, me hacía firmar post-its y los vendía", ha contado al principio del vídeo.

Cuando ha contado todo esto, estaba esperando a que llegara su hijo pequeño. Una vez subido al coche, justo después de saludar, le ha preguntado de dónde salen los cinco euros. "De mi mochila", le responde el niño.

Al principio no quería decirlo, pero al final le ha confesado, según se ha comprobado en el vídeo, que se los ha dado una amiga. Esto ha alertado a Helena, sobre todo por no saber la razón real, y le ha advertido de que no se debe coger dinero a los mayores.

"Coges este billete y se lo devuelves, le vas a decir que mi madre dice que no hay que regalar dinero, que lo devuelva de donde sale", le ha comentado.