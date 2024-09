Se graba intentando matar una cucaracha y todo sale peor de lo que esperaba: el susto es tremendo

Elena González (@elenagonzalez___ en TikTok) se ha encontrado una cucaracha en su habitación. Presa del pánico, matamoscas y matainsectos en manos, ha decidido inmortalizar con su teléfono móvil el desastroso intento en el que ha intentado deshacerse de ella y todo ha acabado peor de lo que esperaba.

"Ay, señor, ay, señor. Miradme intentando matar una cucaracha, era enorme", ha apuntado. Sí que la han mirado más de 2,7 millones de personas, recibiendo, además, 200.000 'me gusta' porque el momento ha sido de película.

Se ha agobiado casi al instante. Ha encendido la luz de la habitación, ha agitado el espray mata insectos y ha dado todo de sí para rociarle, por lo menos, un cuarto del bote (no fue suficiente). La cucaracha ha intentado escapar de su verdugo, y si ya tenía a Elena presa del pánico, pero ha sido cuando le ha dado por sacar las alas y dar un salto volador... Hasta su espalda.

Ha tardado varios segundos en reaccionar y en ubicarla correctamente. Cuando la ha notado recorriendo el lumbar ha empezado a gritar y a agitarse (como poco), corriendo hacia el pasillo, quitándose toda la ropa y asegurándose de que no había rastro de cucaracha en su cuerpo.

El vídeo ha arrasado en la red social de TikTok, son más de 6.500 usuarios que han comentado con todo tipo de opiniones, siendo la mayoría conscientes de que tendrían una reacción igual que Elena o peor.

"Como experto en cucarachas (me toca una y me dan dos infartos), no hay que echar ese espray porque se vuelven más activas, hay que hacer un 'one shot' (un solo golpe final) con una zapatilla y luego limpiar bien la zona o usar aceite de pino, que no les gusta el olor y se van", ha opinado el usuario @efrenklk8.

Para muchos, su reacción ha sido "más suaves" que la que hubieran tenido ellos mismos: "Yo habría saltado por la ventana, literalmente". "Dale las llaves y la escritura, no hay anda que hacer", ha ironizado @candeler_05.