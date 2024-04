Se indigna por lo que ve en un tren y se monta un lio en los comentarios

La usuaria @AnaAngiolina ha publicado en X, antes conocido como Twitter, una fotografía de lo que ha hecho un pasajaero en un tren que ha generado indignación e indiferencia por partes iguales.

"No puedo con estas cosas...", ha escrito la usuaria en el tuit, generando más de 773.000 reproducciones y más de 4.000 'me gusta' en menos de 24 horas.

La situación trató de esto: una pareja de pasajeros viajó en tren descalzos. Tal y como se ha podido ver en la imagen, uno de ellos al estar cruzado de piernas tenía el pie asomado entre los dos asientos de delante.

Esto ha generado un gran debate en los más de 700 comentarios que ha habido en la publicación. Por un lado, el usuario @ChristianMrno no ha estado en contra: "Ponerles el pie en el codo todavía, pero, ¿qué tiene de malo descalzarse? Como si el pie estuviera más sucio que la suela de la zapatilla".

"Uno no se descalza en público", ha respondido la usuaria, recibiendo más de 700 'me gusta'. Por otro lado, el usuario @FernandoTarpi_ ha recordado que también pasa en el cine. "No se trata de descalzarte, que lo entiendo, se trat atambién de que nadie tiene que soportar tu pie sin zapatilla o con ella al lado de la cara, pónselos a alguien de tu familia", ha afirmado.