Se jubila de El Corte Inglés en Sevilla y así es como le despiden sus compañeros: emocionante

La usuaria de TikTok Olga Núñez (@olga_nh) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social enseñando como se han despedido los compañeros de trabajo de su padre, quien se ha jubilado tras trabajar toda una vida en un El Corte Inglés de Sevilla.

"Mi padre se jubila después de 43 años trabajando en El Corte Inglés y sus compañeros le despiden de la forma más bonita, con sevillanas", ha publicado la usuaria, conmovida e impresionada con la despedida organizada por los compañeros de trabajo de su padre.

En el vídeo, que ya ha alcanzado las 568.00 visualizaciones y los 24.000 me gustas, se puede ver como los compañeros se reúnen y, ayudados por una guitarra, le cantan al ya ex empleado algunas sevillanas personalizadas.

"Por fin te has jubilado amigo Juan Miguel. Amigo Juan Miguel, trabajando todos los días entre ordenadores, pues tú eres para nosotros uno de los mejores. No te vayas todavía, no te vayas Juan Miguel, que hasta el Corte Inglés del Duque llora por decirte adiós", han sido algunas de las letras.

"Este hombre chiquitito ya se va a jubilar. A ver, a ver quien cojones nos va a arreglar el terminal, regalanos una fotito para poderle rezar"; "Se jubila una leyenda de este centro comercial. Nos quedamos huérfanos de un tío fenomenal, que te vamos a echar de menos y te vamos a añorar", han sido otras estrofas.

Incluso para su familia ha habido algunas líneas, en tono divertido: "Y esta se la dedicamos a tu mujer, a tú mujer que tendrá que aguantarte todos los días en tu casita y ella te dirá Juanmi date una vueltecita".

"Nueva manera de llorar por desconocidos desbloqueada: jubilación"; "Viva Sevilla y su gente que bonito que te despidan así tus compañeros eso segurísimo es porque es muy persona", han comentado algunos usuarios tras ver el vídeo.