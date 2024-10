Se le pierde una coneja en el coche y se vuelve completamente loco para encontrarla

El usuario de TikTok Antonio Marín (@antoniosnxz) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social contando una divertida anécdota que ha vivido al perder a su coneja dentro de su coche.

La grabación, en la que se puede ver la reacción del conductor, quien se desespera completamente, ha conseguido ya más de 2,1 millones de visualizaciones y 341,300 me gustas en la red social.

Según cuenta el usuario, todo ocurrió cuando el usuario iba conduciendo con la coneja en el asiento del copiloto cubierta con una toalla y, de repente, se dio cuenta de que el animal había desaparecido del sitio.

"De repente veo que no está. Están todas las ventanas subidas, no tiene sentido. Registro todo el puto coche, miro por todos los lados, no está por ningún lado. Ni por aquí, ni por allí, ni por atrás, ni por abajo...", ha comentado el tiktoker, con desesperación.

"De repente ya me asusto. Y ya hasta los cojones voy a bajarme del coche y todo para buscarla en la calle, y aquí estaba, aquí debajo estaba", ha manifestado el usuario, enseñando donde estaba realmente el animal: dentro del reposabrazos del coche.