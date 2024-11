Se pide un café con leche sin lactosa y atención a lo que le traen: imposible confundirse

La creadora de contenido y tripulante de cabina, conocida en redes sociales como @Lapauquillas, ha publicado un vídeo que no ha podido evitar grabar después del café que le han servido en un bar, digno de alguien con mucho ingenio.

Son siete segundos, pero han bastado para cosechar casi 100.000 visualizaciones y más de 4.000 'me gusta' (y subiendo). Se ha sentado junto a su compañero, de nombre Raúl, quien se ha pedido un café con leche sin lactosa.

"Por si acaso no había quedado claro que se lo había pedido, le han hecho esto, simplemente maravilloso", ha explicado en primera instancia. El camarero ha utilizado sirope para escribir en la espuma del café "Sin lactosa" y, de esta forma, nadie se ha podido confundir: ni el camarero, ni el cliente.

Ha provocado varios comentarios, muchos irónicos (como pasa la mayoría de veces en TikTok): "Y el sirope con lactosa...". El que más ha triunfado en las respuestas ha sido @am_riddle: "Tendría que ser así siempre... La de veces que me he tomado el que no era".