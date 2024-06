Se queja de la pregunta que le hacen constantemente los turistas en Ibiza: dice mucho y no muy bueno

La usuaria de TikTok @sara_franchesca_2.0 ha mostrado su total desesperación por una pregunta que le suelen hacer los turistas en Ibiza, donde vive, y que refleja bien la situación límite que hay en algunas zonas por la masificación turística.

"Hay una cosa que hacen los turistas en Ibiza que no me gusta absolutamente nada. Bueno, no me gusta nada de lo que hacen los turistas en Ibiza, pero esto es una cosa que me da mucha rabia", empieza diciendo.

"Ibiza es una isla muy chiquitita donde apenas cabemos cuatro gatos. Yo de costumbre cada año trabajo de cara al público y la cosa que más rabia me da de los turistas es que vengan y me pregunten: 'Oye, ¿te sabes así como calas escondidas donde no vaya mucha gente, donde no haya tantos turistas como en las más famosas?", relata.

"¿Perdona? ¿No están lo suficientemente masificadas las playas y las calas de Ibiza que encima quieres masificarme las calas escondidas que no conocen casi ni los locales? Amor, es que si los locales no fuésemos a esas calas no podríamos ir a ningún lado", subraya la usuaria, que se lamenta "porque literalmente no tienes ni un metro cuadrado para poner tu toalla en la playa".

"Cari, tú estás un poco lost. Te voy a decir yo las calas escondidas que me sé, que vamos allí cuatro gatos que podremos disfrutar al menos de esa calita bonita, para decírtelo a ti y que luego me masifiquen a mí la cala. ¡Sí hombre! Id allí y dejadnos a los locales también disfrutar porque en verano no podemos disfrutar de las playas más bonitas que hay en Ibiza por culpa de todos los guiris que vienen", critica.

La usuaria matiza en cualquier caso que la culpa de que vengan tantos turistas no es de los turistas, sino del Gobierno Balear, "que no hace ninguna regulación".

"Entiendo que las Baleares viven del turismo, pero un poquito de respeto a los locales que vivimos aquí porque nuestra vida se hace un infierno solo para que los turistas vivan bien", reclama.