Se quejan públicamente de una camarera y ella cuenta qué le ocurría realmente: para reflexionar

La camarera de un bar se ha sincerado y ha contado qué hay detrás de una mala opinión sobre ella que dejaron unos clientes en una de las plataformas de valoración más populares.

En ese escrito se puede leer: "Fui con mi marido a tomar un café, ya que estábamos pensando en hacernos (...) y nos llevamos una decepción con el bar. La camarera muy seria y con pocas ganas de trabajar".

"Todo lleno de telarañas y a eso se le sumaban sus constantes suspiros. Imagino que tendría pocas ganas de trabajar", añadían los clientes antes de rematar: "Es un sitio bonito, pero el trato deja mucho que desear".

En un escrito en la red social Threads, la camarera cuenta lo que le estaba pasando ese día. Y da para reflexionar. "Quería compartir algo que me acaba de pasar. Llevo de nuevo varios días con crisis de ansiedad y trabajo de tarde. Ayer trabajando como era obvio venía triste, cansada y sin ganas ninguna y aún así mantuve mi posición en el trabajo", cuenta.

"Hoy he recibido esto y he llegado a la conclusión de que juzgamos muy rápido a las personas sin saber cómo le podría sentar o cómo podía estar esa persona. Juzgamos sin preguntar, sin saber", se lamenta.

"A mí, después del día de ayer, leer esto me remató el día, y no por el tipo de mensaje sino porque no nos podemos permitir faltar a trabajar por crisis de ansiedad (que debería) sino porque una persona, que es la primera vez que viene (que no me conoce) me ha juzgado (en mi trabajo)", señala.

"¿Por qué? Es lo único que me gustaría saber... Por favor cuiden su salud mental y no juzguen a las personas", acaba pidiendo.

En los comentarios, algunos usuarios han asegurado que, pese a todo, si está trabajando de cara al público debe mantener las formas. Y ella misma ha respondido: "Pero cuando no hay volumen de trabajo y me encuentro sola no tengo por qué estar sonriendo , saltando de alegría…. Nada más que llega alguien le atiendo con toda la educación del mundo y fin".