Se sube a una atracción en Egipto y lo que le pasa hace que acabe pidiendo bajar a gritos

El creador de contenido malagueño conocido en TikTok como @Tomasada, popular por sus vídeos sobre los parques de atracciones construidos a lo largo y ancho del mundo, se ha negado a que su primera visita a Egipto sean las pirámides o las ruinas y ha ido directamente a la zona de atracciones.

Ha sido en El Cairo, inmortalizando las instalaciones junto a una compañera también española, mostrando varias de las zonas. "Me gusta ir a una atracción sin saber lo que es", ha advertido en el vídeo, que ha acumulado 2.700 'me gusta'.

También ha enseñado varias atracciones parecidas a las que hay en España, aunque sí que se ha sorprendido con unos coches de una pequeña montaña rusa que no llevaba "nada de seguridad, ni cinturón ni nada, da vueltas como un loco".

"No me asusto ya con nada, he estado en los mejores parques del mundo", ha expresado. Ha sido aquí donde, tras ponerse en marcha, ha empezado a asustarse de verdad: "¡Páralo, páralo! ¡Lo retiro, lo retiro!".